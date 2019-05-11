"Ахмат" дома победил "Крылья"

"Ахмат" на своем поле в матче 28-го тура чемпионата России обыграл "Крылья Советов" (2:1). У хозяев после передач Исмаэла дубль оформил Аблай Мбенг. В составе гостей отличился Тарас Бурлак.

"Ахмат" (39 очков) поднялся с девятого места на седьмое, обойдя "Ростов" (28) и "Оренбург" (37). "Крылья" (28 очков) расположились на 13-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

28-й тур

"Ахмат" (Грозный) – "Крылья Советов" (Самара) – 2:1 (2:1)

Голы: Мбенг, 3 (1:0). Мбенг, 42 (2:0). Бурлак, 44 (2:1).

"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Плиев, Мохаммади, Шиманьски (Бериша, 64), Швец, Исмаэл (Роши, 46), Иванов, Мбенг (Балай, 72).

"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Шишкин (Зотов, 67), Рохель, Бурлак, Денисов, Ткачук, Рабиу, Тимофеев, Зиньковский, Шейдаев, Яковлев (Антон, 76).

Предупреждения: Рохель, 55. Швец, 55. Ткачук, 77. Рабиу, 84. Бурлак, 90+3. Иванов, 90+4.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Мосякин, Чельцов (оба - Москва).

11 мая. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

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