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«Ахмат» — «Динамо»: за что арбитр назначил пенальти?

21:56
«Ахмат» — «Динамо»: за что арбитр назначил пенальти. «Ахмат» — «Динамо»: за что арбитр назначил пенальти. «Ахмат» — «Динамо»: за что арбитр назначил пенальти. «Ахмат» — «Динамо»: за что арбитр назначил пенальти.
«Ахмат» — «Динамо»: за что арбитр назначил пенальти.
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На 48-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Динамо» (2:3) арбитр Виталий Мешков сначала не увидел, что защитник хозяев поля Ризван Уциев сыграл отставленной в сторону левой рукой и парировал удар одного из динамовцев.

Видеоассистент Михаил Вилков моментально изучил видеозапись и предложил судье посмотреть повторы на мониторе. После этого рефери достаточно быстро принял решение назначить 11-метровый удар и правильно вынес предупреждение Уциеву. (Александр Бобров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




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