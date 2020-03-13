На 48-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Динамо» (2:3) арбитр Виталий Мешков сначала не увидел, что защитник хозяев поля Ризван Уциев сыграл отставленной в сторону левой рукой и парировал удар одного из динамовцев.

Видеоассистент Михаил Вилков моментально изучил видеозапись и предложил судье посмотреть повторы на мониторе. После этого рефери достаточно быстро принял решение назначить 11-метровый удар и правильно вынес предупреждение Уциеву. (Александр Бобров)