«Ахмат» — «Динамо»: за что арбитр назначил пенальти?
21:56
На 48-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Динамо» (2:3) арбитр Виталий Мешков сначала не увидел, что защитник хозяев поля Ризван Уциев сыграл отставленной в сторону левой рукой и парировал удар одного из динамовцев.
Видеоассистент Михаил Вилков моментально изучил видеозапись и предложил судье посмотреть повторы на мониторе. После этого рефери достаточно быстро принял решение назначить 11-метровый удар и правильно вынес предупреждение Уциеву. (Александр Бобров)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи