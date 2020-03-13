Защитник «Динамо» Константин Рауш отличился в матче 22-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Ахмата». Счет стал равным — 1:1.

Нападающий бело-голубых Максимилиан Филипп протащил мяч до штрафной грозненцев и выдал скрытый пас на Рауша, который ворвался в штрафную. Защитник пробил в одно касание и отправил мяч в дальний угол ворот соперника.