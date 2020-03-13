РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ахмат» — «Динамо»: Рауш сравнял счет

19:57
Теги:

Защитник «Динамо» Константин Рауш отличился в матче 22-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Ахмата». Счет стал равным — 1:1.

Нападающий бело-голубых Максимилиан Филипп протащил мяч до штрафной грозненцев и выдал скрытый пас на Рауша, который ворвался в штрафную. Защитник пробил в одно касание и отправил мяч в дальний угол ворот соперника.

Ахмат — Динамо

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир