«Ахмат» — «Динамо»: Рауш сравнял счет
19:57
Защитник «Динамо» Константин Рауш отличился в матче 22-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Ахмата». Счет стал равным — 1:1.
Нападающий бело-голубых Максимилиан Филипп протащил мяч до штрафной грозненцев и выдал скрытый пас на Рауша, который ворвался в штрафную. Защитник пробил в одно касание и отправил мяч в дальний угол ворот соперника.
? Гол Константина Рауша после отличной передачи Максимилиана Филиппа.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 13, 2020
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