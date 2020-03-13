Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп реализовал пенальти в матче 22-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Ахмата». Счет стал 2:1 в пользу бело-голубых.

Главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил одиннадцатиметровый после просмотра ВАР. Он зафиксировал игру рукой игроком «Ахмата» в штрафной площади грозненцев.