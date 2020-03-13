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«Ахмат» — «Динамо»: Филипп реализовал пенальти

20:39
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Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп реализовал пенальти в матче 22-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Ахмата». Счет стал 2:1 в пользу бело-голубых.

Главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил одиннадцатиметровый после просмотра ВАР. Он зафиксировал игру рукой игроком «Ахмата» в штрафной площади грозненцев.

Ахмат — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




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