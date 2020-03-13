«Ахмат» — «Динамо»: Филипп реализовал пенальти
20:39
Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп реализовал пенальти в матче 22-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Ахмата». Счет стал 2:1 в пользу бело-голубых.
Главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил одиннадцатиметровый после просмотра ВАР. Он зафиксировал игру рукой игроком «Ахмата» в штрафной площади грозненцев.
? Максимилиан Филипп реализует 11-метровый удар.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 13, 2020
? #АхматДинамо на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/NRsjUhT587
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи