«Ахмат» сыграл вничью с «Чайкой» в товарищеском матче

«Ахмат» сыграл вничью с «Чайкой» в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 2:2.

В составе «Чайки» отметились Денис Грибанов и Святослав Кожедуб. У «Ахмата» отличились Александр Трошечкин и Зоран Нижич.

Товарищеские матчи. Клубы

«Ахмат» — «Чайка» — 2:2 (1:1)

Голы: Грибанов, 34 (0:1). Трошечкин, 37 (1:1). Нижич, 60 (2:1). Кожедуб, 80 (2:2).

«Ахмат»: Ташаев, Быстров, Нижич, Тодорович, Камилов, Трошечкин, Карапузов, Якуев, Диванович, Гбамбле, Альсултанов.