Агкацев: «Надоели вопросы про Сафонова»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что поддерживает связь с экс-вратарем «быков» Матвеем Сафоновым.

«Конечно, мы на связи с Матвеем, общаемся. Но если честно, то уже вопросы про Мотю надоели — практически каждый второй вопрос про него», — сказал Агкацев «РБ Спорт».

Матвей Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. Агкацев в нынешнем сезоне провел за «быков» 11 матчей во всех турнирах и семь раз сохранил ворота в неприкосновенности.