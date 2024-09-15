Биджиев оценил состояние поля в Махачкале после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» из Махачкалы Хасанби Биджиев прокомментировал качество газона на «Анжи Арене» после ничьей со «Спартаком» (1:1) в 8-м туре РПЛ.

— Почему поменяли Джавада?

— Он выполнил большой объем работы. «Спартак» создавал моменты, и мы не могли давать сопернику преимущество, поэтому выпустили свежих игроков, чтобы поддерживать движение.

— Как оцените качество поля?

— Оно было нормальное. Был один момент, когда поле промялось. Но в целом газон в нормальном состоянии, — сказал Биджиев на пресс-конференции.

«Спартак» (15 очков) занимает пятое место в РПЛ. «Динамо» (9) идет девятым в турнирной таблице.