В «Войводине» подтвердили интерес к Зукичу со стороны клубов РПЛ

Спортивный директор «Войводины» Марко Йованович подтвердил, что к полузащитнику команды Деяну Зукичу проявляют интерес несколько клубов РПЛ.

«Несколько клубов РПЛ заинтересованы в Деяне Зукиче? Да, это правда. Многие команды связывались относительно него. Мы будем смотреть», — приводит Sport24 слова Йовановича.

Ранее появилась информация о том, что 22-летнего серба также предлагали «Оренбургу» и ведущим клубам ФНЛ.

Зукич является воспитанником академии «Войводины», а за основную команду выступает с 2019 года. На счету хавбека 26 голов и 15 результативных передач в 176 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.