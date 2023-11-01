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Агент Батчи: «Жуан покинет «Краснодар»? Не понимаю, откуда взялись такие разговоры»

Агент Батчи рассказал, покинет ли игрок «Краснодар» в ближайшее время
Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Эдуардо Мариньо, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Жуан Батчи, прокомментировал слухи о возможном уходе игрока из клуба.

«Батчи покинет «Краснодар»? Я не понимаю, откуда взялись такие разговоры. Сейчас только ноябрь, какой смысл об этом говорить? Я не знаю, что будет завтра, а вы спрашиваете о еще более позднем времени», — приводит слова Мариньо «РБ Спорт».

Ранее Мариньо заявлял Sport24, что Батчи может покинуть «Краснодар» летом.

25-летний футболист стал игроком «Краснодара», подписав контракт до лета 2025 года. В нынешнем сезоне он провел сыграл 16 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Краснодар
Жуан Батчи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
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Сочи – Динамо
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Краснодар

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Квинси Промес

Спартак

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Пари Нижний Новгород

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