Агент Батчи: «Жуан покинет «Краснодар»? Не понимаю, откуда взялись такие разговоры»

Агент Эдуардо Мариньо, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Жуан Батчи, прокомментировал слухи о возможном уходе игрока из клуба.

«Батчи покинет «Краснодар»? Я не понимаю, откуда взялись такие разговоры. Сейчас только ноябрь, какой смысл об этом говорить? Я не знаю, что будет завтра, а вы спрашиваете о еще более позднем времени», — приводит слова Мариньо «РБ Спорт».

Ранее Мариньо заявлял Sport24, что Батчи может покинуть «Краснодар» летом.

25-летний футболист стал игроком «Краснодара», подписав контракт до лета 2025 года. В нынешнем сезоне он провел сыграл 16 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.