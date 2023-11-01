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Сегодня, 12:52

Агент Барбоза оценил вероятность ухода Вендела и Клаудиньо из «Зенита»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вендел (слева) и Клаудиньо.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о вероятности ухода полузащитников «Зенита» Вендела и Клаудиньо в зимнее трансферное окно.

«У Вендела есть контракт с «Зенитом», как и у Клаудиньо. Я думаю, что они могут уйти из «Зенита», если клубу поступит хорошее предложение. Но нет оснований говорить, что они реально могут покинуть клуб зимой», — цитирует Барбозу РИА «Новости».

В текущем сезоне Вендел провел 13 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи. В активе Клаудиньо 4 гола и 3 ассиста в 19 матчах. Контракты обоих бразильцев рассчитаны до лета 2027 года.

«Зенит» после 13 туров с 26 очками занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.

Источник: РИА «Новости»
Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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Милан Гайич

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