Агент Барбоза оценил вероятность ухода Вендела и Клаудиньо из «Зенита»

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о вероятности ухода полузащитников «Зенита» Вендела и Клаудиньо в зимнее трансферное окно.

«У Вендела есть контракт с «Зенитом», как и у Клаудиньо. Я думаю, что они могут уйти из «Зенита», если клубу поступит хорошее предложение. Но нет оснований говорить, что они реально могут покинуть клуб зимой», — цитирует Барбозу РИА «Новости».

В текущем сезоне Вендел провел 13 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи. В активе Клаудиньо 4 гола и 3 ассиста в 19 матчах. Контракты обоих бразильцев рассчитаны до лета 2027 года.

«Зенит» после 13 туров с 26 очками занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.