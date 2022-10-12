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12 октября, 20:33

Агент защитника «Зенита» Алипа: «Игрок будет доказывать свое право на место в составе»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Агент защитника «Зенита» Нуралы Алипа Сослан Касабиев рассказал о будущем футболиста.

«Понятно, что любой футболист хочет постоянно играть в основе, но Алип — молодой парень, он готов конкурировать и будет доказывать свое право на место в составе тренировками и играми. Если ситуация с игровым временем не изменится, сценарии могут быть разными. Понятно, что для молодого перспективного футболиста, я думаю, нужно будет искать варианты в другом клубе РПЛ, — цитирует Metaratings агента. — На него уже есть спрос, без команды он точно не останется. Но, конечно, хотелось бы закрепиться в «Зените» — команде, которая долгое время идет на первом месте, потому что именно в конкурентной среде он вырастет топовым футболистом».

Алип перешел в «Зенит» из «Кайрата» в начале года на правах аренды. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.

В нынешнем сезоне 22-летний казах принял участие в 6 матчах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-zashchitnika-zenita-alipa-dumayu-nuzhno-budet-iskat-varianty-v-drugom-klube-rpl-na-nego-est-sp-1383525/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Нуралы Алип
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 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
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 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
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 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
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 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
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11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
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Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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П
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