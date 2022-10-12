Агент защитника «Зенита» Алипа: «Игрок будет доказывать свое право на место в составе»

Агент защитника «Зенита» Нуралы Алипа Сослан Касабиев рассказал о будущем футболиста.

«Понятно, что любой футболист хочет постоянно играть в основе, но Алип — молодой парень, он готов конкурировать и будет доказывать свое право на место в составе тренировками и играми. Если ситуация с игровым временем не изменится, сценарии могут быть разными. Понятно, что для молодого перспективного футболиста, я думаю, нужно будет искать варианты в другом клубе РПЛ, — цитирует Metaratings агента. — На него уже есть спрос, без команды он точно не останется. Но, конечно, хотелось бы закрепиться в «Зените» — команде, которая долгое время идет на первом месте, потому что именно в конкурентной среде он вырастет топовым футболистом».

Алип перешел в «Зенит» из «Кайрата» в начале года на правах аренды. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.

В нынешнем сезоне 22-летний казах принял участие в 6 матчах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями.