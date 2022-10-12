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12 октября, 20:38

Кучаев назвал любимую фигуристку

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев назвал любимую фигуристку.

«Сразу скажу, моя любимая фигуристка — Александра Трусова. Когда мы играли в футбол, она бежала везде — втыкается, куется. Ее опорником надо ставить», — цитирует Кучаева Sport24.

Ранее Трусова вместе с фигуристом Марком Кондратюком присутствовала на матче 12-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо» (1:1).

24-летний футболист состоит в отношениях с бронзовой чемпионкой мира и двукратной серебряной чемпионкой Европы Еленой Радионовой.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-12-kuchayev-moya-lyubimaya-figuristka-trusova-kogda-my-igrali-v-futbol-ona-bezhala-vezde-yeye-opornikom-nado-stavit
Константин Кучаев
ФК ЦСКА (Москва)
Александра Трусова
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