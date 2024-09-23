Агент Фернандеса: «Марио тренируется и ждет зимы»

Футбольный агент Жорже Машаду заявил, что экс-защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес не завершил карьеру.

«Марио не завершил карьеру, он тренируется и ждет зимы», — цитирует агента «РБ Спорт».

24 июля «Зенит» объявил об уходе 34-летнего Фернандеса. Бразильский защитник с российским паспортом пополнил состав сине-бело-голубых летом 2023 года и сыграл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Ранее Фернандес выступал за бразильские «Интернасьонал», «Гремио» и московский ЦСКА, вместе с которым выиграл три чемпионата России, один Кубок России и три Суперкубка страны.