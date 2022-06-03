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Агент бразильского защитника Фассона подтвердил факт переговоров с «Локомотивом»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Илдемир Лопес, агент защитника «Атлетико Паранаэнсе» Лукаса Фассона, отреагировал на информацию о том, что «Локомотив» близок к подписанию его клиента.

Как сообщал «СЭ», московский клуб практически договорился о переходе 21-летнего бразильца.

«Да, от «Локомотива» большой интерес, — приводит слова Фассона Sport24. — Ведутся переговоры».

Фассон выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с августа 2021 года. Защитник провел 20 матчей за команду, в которых получил 2 желтые карточки.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 1,5 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-03-agent-fassona-podtverdil-fakt-peregovorov-s-lokomotivom

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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17%

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15%

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19%

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ТМ 2.5

19%

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21%

2.10

Х

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3.40
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2
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3
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4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
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