Агент бразильского защитника Фассона подтвердил факт переговоров с «Локомотивом»

Илдемир Лопес, агент защитника «Атлетико Паранаэнсе» Лукаса Фассона, отреагировал на информацию о том, что «Локомотив» близок к подписанию его клиента.

Как сообщал «СЭ», московский клуб практически договорился о переходе 21-летнего бразильца.

«Да, от «Локомотива» большой интерес, — приводит слова Фассона Sport24. — Ведутся переговоры».

Фассон выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с августа 2021 года. Защитник провел 20 матчей за команду, в которых получил 2 желтые карточки.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 1,5 миллиона евро.