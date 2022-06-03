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Агент Жирова: «Александр вернется в Россию, только если будет вариант с клубом из первой пятерки»

Агент Жирова рассказал, готов ли футболист вернуться в Россию
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент защитника «Зандхаузена» Александра Жирова Владимир Дейнека рассказал, готов ли его клиент вернуться в Россию. По его словам, 31-летний россиянин пока не планирует покидать немецкий клуб.

«Пока Жиров хочет продолжить карьеру в «Зандхаузене», — приводит слова Дейнека «РБ Спорт». — Интерес к Жирову был почти от всех клубов нижней восьмерки чемпионата России, но это просто неинтересно. Александр вернется в Россию, только если будет вариант с клубом из первой пятерки, который ставит перед собой серьезные задачи, с хорошей финансовой базой, тогда это можно было бы рассматривать. Но на данный момент у него все идет хорошо в Германии, он провел там за сто игр, лидер команды. Его в первую очередь интересует спортивная составляющая, и на основании этого принимаются все решения».

В прошедшем сезоне Жиров забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Зандхаузена» во всех турнирах. Контракт защитника с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-zhirova-aleksandr-vernetsya-v-rossiyu-tol-ko-esli-budet-variant-s-klubom-iz-pervoj-pyaterki/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Бельгия
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25%

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П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
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9
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