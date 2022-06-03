Агент Жирова: «Александр вернется в Россию, только если будет вариант с клубом из первой пятерки»

Агент защитника «Зандхаузена» Александра Жирова Владимир Дейнека рассказал, готов ли его клиент вернуться в Россию. По его словам, 31-летний россиянин пока не планирует покидать немецкий клуб.

«Пока Жиров хочет продолжить карьеру в «Зандхаузене», — приводит слова Дейнека «РБ Спорт». — Интерес к Жирову был почти от всех клубов нижней восьмерки чемпионата России, но это просто неинтересно. Александр вернется в Россию, только если будет вариант с клубом из первой пятерки, который ставит перед собой серьезные задачи, с хорошей финансовой базой, тогда это можно было бы рассматривать. Но на данный момент у него все идет хорошо в Германии, он провел там за сто игр, лидер команды. Его в первую очередь интересует спортивная составляющая, и на основании этого принимаются все решения».

В прошедшем сезоне Жиров забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Зандхаузена» во всех турнирах. Контракт защитника с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.