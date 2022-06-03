Умяров рассказал про пранк от Луки Каттани

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в интервью «СЭ» рассказал о шутках от спортивного директора клуба Луки Каттани.

— Каттани очень комплементарно высказывается о тебе и других молодых игроках.

— Это приятно, если он так говорит.

— Ты с ним часто общаешься?

— Он со всеми часто общается. Лука на базе каждый день, посещает тренировки.

— Мне рассказывали, что он очень любит прикалываться. Расскажи любую такую ситуацию.

— Языкового барьера нет, он через меня многие шутки делает. Помню, в Турции один раз было. Лука с Литвиновым и Денисовым поехал на «Спартак-2». Он им говорит: «Когда в Москву со сборов прилетим, надо будет помочь мне с багажом, у меня там пять сумок. Поможете мне?» Они посмеялись такие и говорят: «Ну, ладно, поможем». Потом Лука ко мне подходит на следующий день и просит сказать Литве с Денисовым: «Вас тоже Лука попросил чемоданы разгрузить? Вот он конченный!». Я ему отвечаю: «Лука, я с ними слишком хорошо общаюсь, не смогу это сказать, не засмеявшись». Он потом искала человек в команде, который смог бы это все парням сказать с серьезным лицом. Он частенько так шутит со всеми.