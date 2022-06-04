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Агент Языджи рассказал о начале переговоров между «Лиллем» и ЦСКА о трансфере игрока

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Адам Чебеджи, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал «СЭ» о начале переговоров между «Лиллем» и ЦСКА о покупке футболиста.

«Между «Лиллем» и ЦСКА начались переговоры о выкупе Юсуфа. Пока мы ничего более не знаем. Переговоры идут. Мы ждем и надеемся на лучшее», — сказал Чебеджи «СЭ».

В январе 2022-го ЦСКА арендовал Языджи у «Лилля» до конца сезона-2021/22 во время зимнего трансферного окна. У клуба есть право выкупа 25-летнего турецкого футболиста за 12 миллионов евро.

20 мая агент хавбека подтвердил, что армейцы и «Лилль» ведут переговоры о вероятном трансфере. В сезоне-2021/22 Языджи забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах за красно-синих.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

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Х2

14%

1.50
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Испания 1
Португалия 1
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32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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