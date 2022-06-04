Агент Языджи рассказал о начале переговоров между «Лиллем» и ЦСКА о трансфере игрока

Агент Адам Чебеджи, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал «СЭ» о начале переговоров между «Лиллем» и ЦСКА о покупке футболиста.

«Между «Лиллем» и ЦСКА начались переговоры о выкупе Юсуфа. Пока мы ничего более не знаем. Переговоры идут. Мы ждем и надеемся на лучшее», — сказал Чебеджи «СЭ».

В январе 2022-го ЦСКА арендовал Языджи у «Лилля» до конца сезона-2021/22 во время зимнего трансферного окна. У клуба есть право выкупа 25-летнего турецкого футболиста за 12 миллионов евро.

20 мая агент хавбека подтвердил, что армейцы и «Лилль» ведут переговоры о вероятном трансфере. В сезоне-2021/22 Языджи забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах за красно-синих.