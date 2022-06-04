«Факел» и «Спартак» согласовали аренду Свинова

Как стало известно «СЭ», «Факел» и «Спартак» согласовали аренду вратаря красно-белых Ильи Свинова сроком на один сезон.

В арендное соглашение включен пункт о возможности возвращения игрока в зимнее трансферное окно.

21-летний Свинов перешел из «Факела» в «Спартак» в январе 2022 года. В сезоне-2021/22 россиянин не провел ни одного матча за основную команду красно-белых. Вратарь трижды сыграл за «Спартак-2» и пропустил 6 голов.

«Факел» занял второе место в ФНЛ по итогам прошлого сезона, в сезоне-2022/23 команда будет выступать в РПЛ.