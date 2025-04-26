Агент Агкацева: «Худшего расклада удалось избежать. Стас, с высокой вероятностью, будет в строю»

Марат Арчегов, агент вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева, ответил, сможет ли травмировавший палец футболист сыграть в следующем матче команды.

В концовке игры 26-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо», которая прошла 25 апреля, 23-летний голкипер отразил удар Гамида Агаларова с пенальти и получил травму пальца.

«С вероятностью 99% Стас примет участие в следующей игре. У него вывих, худшего расклада удалось избежать. Можно сказать, повезло. Стас, с высокой вероятностью, будет в строю. Конкуренты могут не радоваться», — цитирует Арчегова Sport24.

Следующий матч «Краснодар» проведет 3 мая против «Рубина». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.