Агент: "Вилена подписал контракт с "Краснодаром" на пять лет"

Полузащитник "Фейеноорда" и сборной Голландии Тонни Вилена заключил контракт с "Краснодаром" сроком на пять лет, сообщил "СЭ" агент 24-летнего футболиста Мехмет Эсер.

– Подтверждаю: Вилена уже подписал контракт с "Краснодаром", – сказал Эсер. – Сделка с клубом завершена.

– Какова длительность контракта?

– Пять лет.

В четверг "Краснодар" объявил о переходе Вилены из "Фейеноорда" и сообщил, что уже на ближайшем сборе в Австрии он присоединится к команде. В составе голландского клуба он становился чемпионом страны и дважды завоевывал национальный Кубок. В минувшем сезоне Вилена сыграл в 39 матчах, в которых забил 7 мячей и отдал 8 голевых передач. Гоша Чернов)

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