Агент Уткина заявил, что переход полузащитника в «Хатайспор» может сорваться

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Даниила Уткина, заявил «СЭ», что переход футболиста в турецкий «Хатайспор» находится под угрозой срыва.

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что 24-летний россиянин перейдет в турецкий клуб на правах аренды с правом выкупа.

«Мы прошли медицинский осмотр, все нормально. Но сложились некоторые обстоятельства — мы не можем договориться по условиям личного контракта. Есть вероятность, что сделка не состоится. Пока переговоры идут сложно. Думаю, что мы ни к чему не придем. Сейчас мы в Турции. Но если до середины дня не договоримся, то возьмем билеты и улетим в Ростов», — сказал Бердышев «СЭ».

Контракт Уткина с «Ростовом» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Хавбек играет за «Ростов» с 2022 года и провел за клуб 73 матча, забил 4 гола и сделал 17 результативных передач.