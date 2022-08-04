Нападающий «Оренбурга» Воробьев высказался о том, что команду считают фарм-клубом «Зенита»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев высказался о том, что команду считают фарм-клубом «Зенита».

— В контексте связей с компанией, которая финансирует «Зенит», «Оренбург» окрестили негласным фарм-клубом питерцев. С этим до сих пор связывают тот факт, что ваша команда ни разу не отобрала у них очки.

— Это игра, тут нет такого. Никто не говорит нам, что надо сдавать матчи. Это футбол — вышли, проиграли или выиграли. Никогда не было такого, что кто-то к нам приходит и говорит: давай сдавать.

— Но сейчас у «Оренбурга» будет особый настрой против «Зенита», чтобы опровергнуть эти слухи результатами?

— Конечно, у нас будет особый настрой. На каждый матч у нас особый настрой. И задача каждый матч выиграть и играть в свою игру.

— На что может «Оренбург» рассчитывать в этом сезоне?

— Самая главная задача — поймать ритм игры, набраться опыта и расположиться как можно выше в турнирной таблице. Как минимум в восьмерке — хочется туда залезть, — приводит слова Воробьева издание «Известия».

«Зенит» и «Оренбург» в сезоне РПЛ-2022/23 впервые сыграют друг против друга 11 сентября на «Газпром Арене».