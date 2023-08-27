Агент Тюкавина — о продлении контракта с «Динамо»: «Наша сторона никуда не спешит»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал ситуацию с продлением контракта.

Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клуб сделал предложение о продлении действующего соглашения с игроком.

«В любом контракте должны быть согласны две стороны. У нас еще 1,5 года соглашения, мы никуда не торопимся. У нас нет суеты, мы смотрим. Костя не скрывает, что есть желание попробовать себя за рубежом. Но мы ничего не просим — не поднять зарплату, ничего. Костя спокойно играет в футбол, выполняет свой контракт. Наша сторона никуда не спешит», — сказал Сафонов «СЭ».

Тюкавин является воспитанником «Динамо». Контракт 21-летнего футболиста с московским клубом действует до конца июня 2024 года. В августе появилась информация о том, что к Тюкавину проявляют интерес ЦСКА и «Зенит».