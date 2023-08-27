«Крылья Советов» — «Балтика»: игрок хозяев Бабкин забил головой

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин забил на 52-й минуте матча 6-го тура РПЛ с «Балтикой» — 1:0.

Игрок самарцев Никита Салтыков сделал передачу на Бабкина, но она сперва не прошла. Со второй попытки он смог сделать точный пас, а Бабкин подставил голову и забил.