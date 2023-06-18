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Сегодня, 19:25

Агент Тюкавина о продлении контракта с «Динамо»: «Пока еще время не пришло»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, Алексей Сафонов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о том, предлагал ли клуб футболисту новый контракт.

«У Тюкавина есть действующий контракт, он его выполняет. Пока ни с кем ничего не обсуждали. Игрок отдыхает, я отдыхаю. Ничего не форсируем. Никуда не бежим, не опаздываем. Такого нет, что боимся непродления. Тюкавин — востребованный игрок. Тем более, пока нет главного тренера, не о чем разговаривать. Пока еще время не пришло. Спокойно к этому отношусь, и Константин не суетится», — сказал Сафонов «СЭ».

Контракт Тюкавина с «Динамо» действует до 30 июня 2024 года.

20-летний россиянин является воспитанником бело-голубых, в сезоне-2022/23 форвард забил 10 голов и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за команду во всех турнирах. Болельщики «Динамо» признали Тюкавина лучшим футболистом команды по итогам прошлого сезона.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
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16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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