Агент Миткова заявил, что футболист хочет остаться в «Рубине»

Николай Жейнов, агент нападающего «Рубина» Димитара Миткова, заявил, что футболист хотел бы продолжить карьеру в казанской команде.

«На следующей неделе начнем переговоры с «Рубином». Что касается Димитара, конечно, он хочет остаться в Казани», — приводит «РБ Спорт» слова Жейнова.

Митков играет за «Рубин» с начала этого года на правах аренды из софийского «Локомотива». В минувшем сезоне 23-летний болгарский форвард провел 11 матчей за казанскую команду, не отметившись результативными действиями. «Рубин» в следующем сезоне будет выступать в РПЛ.