Агент Тюкавина: «Прекрасный матч провел Костя, он делает свою работу»

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу бело-голубых в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (3:2).

«Прекрасный матч провел Костя. Он нападающий и делает свою работу. И забил сегодня два мяча «Зениту», и команда победила. «Динамо» и Личке психологически нужны были первые три очка, а победа над действующим чемпионом — это отлично», — сказал Сафонов «СЭ».

После этого матча «Динамо» поднялось на 6-е место в таблице РПЛ, набрав 4 очка, «Зенит» опустился на 7-ю позицию с таким же количеством очков.