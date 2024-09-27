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Сегодня, 09:00

Агент Тикнизяна о переговорах по продлению контракта с «Локомотивом»: «Процесс есть»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Александр Клюев ответил на вопрос «СЭ» о возможном продлении контракта футболиста.

— Спортивный директор «Локомотива» в интервью «СЭ» говорил о желании продлить контракт с Тикнизяном. Есть ли какие-то продвижения в этом плане?

— Как будет официальная информация, футбольный клуб «Локомотив» все объявит.

— То есть какой-то процесс на данный момент есть?

— Процесс есть. Больше добавить нечего.

Контракт 25-летнего Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 Тикнизян принял участие в 12 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Наир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
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 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
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