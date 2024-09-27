Пьянич — о переходе в ЦСКА: «Готов к новым приключениям с прежней любовью к игре!»

Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич обратился к болельщикам московского клуба на русском языке.

Армейцы объявили о переходе 34-летнего футболиста 26 сентября. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.

«Готов к новым приключениям с прежней любовью к игре! Рад присоединиться к моей новой команде. Давайте сделаем это!» — написал Пьянич в своих соцсетях.

Ранее Пьянич выступал за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону», «Бешикташ» и «Аль-Шарджу». С июля он находился в статусе свободного агента.

После девяти туров ЦСКА с 14 очками располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России.