Главный тренер «Акрона» Тедеев объяснил, почему Эльдарушев покинул команду

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «СЭ» заявил, что нападающий Саид Эльдарушев решил продолжить карьеру в «Балтике», так как хотел получать больше игровой практики.

— Поговорим о составе. Почему решили расстаться с Эльдарушевым, который теперь выступает в первой лиге за «Балтику»? В первом туре РПЛ он произвел сильное впечатление, забив шикарный гол «Локомотиву».

— Понимали, что Саид уйдет еще до матча с «Локо». Просто так сложилось, что до старта сезона мы не до конца укомплектовались. В итоге я выпустил на поле тех футболистов, которые тогда были в наличии.

Я Саиду безмерно благодарен. Он настоящий профессионал, хороший человек. Но так бывает. Саид хотел иметь больше игровой практики. Мы ему честно сказали, что конкуренция в «Акроне» возрастет в линии нападения, что к нам придут форварды. В итоге вместе пришли к такому вот решению. Считаю, в этой ситуации никто о случившемся не жалеет. Важно хорошо расставаться. Нужно уважать выбор Эльдарушева.

— От Тимошенко, который пришел на позицию Эльдарушева, ждали большего?

— Любому футболисту, а уж тем более тому, который приходит в РПЛ из первой лиги, нужно какое-то время на адаптацию. Тимошенко — достаточно крупный, габаритный футболист, ему надо освоиться, подстроиться под те скорости, под ту интенсивность, которую предлагает сегодня РПЛ. Он умный игрок, мы на него рассчитываем. Все зависит от него самого, от того, как быстро Иван будет прогрессировать.

— Беншимолу, форварду из Кабо-Верде, объективно тяжело в нашей лиге?

— Я бы не сказал, что он не попадает в игру и что у него возникают проблемы тактического характера. Скорее всего, здесь все в комплексе. Тут опять все упирается в адаптацию. Просто процесс нашего с ним знакомства на какое-то время прервался, так как Беншимола вызвали в сборную Кабо-Верде.

Потом он вернулся, ему вновь пришлось адаптироваться — хотя бы даже к климатическим условиям. После длительного перелета из расположения сборной мы ему давали больше времени на восстановление. Не задействовали его в полной мере на тренировках. Поэтому он и не был готов к матчам на 100 процентов. Но уже сейчас он работает в полном микроцикле. Молодой перспективный игрок с хорошими данными. Надеюсь, будет только прибавлять.