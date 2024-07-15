Агент Сутормина исключил продолжение карьеры полузащитника в первой лиге
Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, рассказал о будущем своего клиента.
— Сутормин не попал в заявку матча за Суперкубок. Повысилась ли вероятность его ухода из «Зенита»? Есть ли предложения из РПЛ?
— Это без комментариев.
— Переход в «Сочи» или другой клуб первой лиги возможен?
— Нет, — приводит слова Клюева «Спорт День за Днем».
Контракт Сутормина с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 1,20 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.
Источник: «Спорт День за Днем»
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