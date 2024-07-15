Махачкалинское «Динамо» интересуется Дапо из «Домжале»

Защитник «Домжале» Ян Дапо может продолжить карьеру в России, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, на 21-летнего игрока сборной Словении претендует махачкалинское «Динамо». Стороны близки к соглашению по переходу игрока.

В минувшем сезоне Дапо провел 33 матча, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.