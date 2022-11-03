Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

3 ноября, 23:25

Агент Соуто заявил, что защитник очень хотел бы играть в ЦСКА

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Футбольный агент Лусиано Рего рассказал, что защитник «Гояса» Ян Соуто согласен перейти в российский клуб.

«Соуто очень хотел бы играть в ЦСКА, — цитирует Рего «РБ Спорт». — В данный момент мы не ведем переговоров с ЦСКА или каким-то другим российским клубом, но после чемпионата мира все возможно. Посмотрим, что произойдет в январе. Мы готовы к переговорам».

Летом 2022 года портал Goal.com сообщал, что «Гояс» предлагал ЦСКА купить 21-летнего защитника. Контракт Соуто с бразильским клубом действует до 2024 года.

В сезоне-2022 футболист провел за «Гояс» 20 матчей во всех турнирах и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 450 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-souto-yan-ochen-hotel-by-igrat-v-tsska/
Футбол
ФК Гояс
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Спортсмен раскаялся в употреблении наркотиков и донес на себя сам: «Совершил ошибку»
Сборная в Таджикистане, интервью Божовича и «Ростов» — «Динамо». Рабинер — о хайлайтах недели
Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам
ВС России уничтожили две роты иностранных наемников в районе Новоселковского в ЛНР
ЕС изучит возможность использования активов ЦБ РФ для восстановления Украины
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой: «Вряд ли Сычевого можно назвать лучшим игроком первого круга РПЛ»

Вратарь «Факела» Свинов назвал лучших нападающих РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости