Вратарь «Факела» Свинов назвал лучших нападающих РПЛ

Вратарь «Факела» Илья Свинов назвал лучших нападающих текущего сезона РПЛ.

«Соболева. Хотя против нас у него не очень хорошо получилось сыграть, но в этом сезоне он очень силен. Комличенко — очень мощный форвард, хорошо цепляется за мячи. Малком и Клаудиньо — запредельный уровень, топ для нашего чемпионата. Сейчас играли с «Оренбургом»: мне Мансилья очень понравился. Мы готовились, смотрели нарезки. Это очень быстрый футболист, прессингует, отрабатывает сзади», — приводит слова Свинова «РБ Спорт».

После первого круга сезона-2022/23 РПЛ в гонке бомбардиров лидирует нападающий «Спартака» Квинси Промес (12 голов). На втором месте идет форвард «Зенита» Малком, на третьем — нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой. У обоих игроков по 11 голов.