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3 ноября, 23:15

Мостовой: «Вряд ли Сычевого можно назвать лучшим игроком первого круга РПЛ»

Мостовой поделился мнением о нападающем «Оренбурга» Сычевом
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о нападающем «Оренбурга» Владимире Сычевом.

«Вряд ли его можно назвать лучшим игроком первого круга чемпионата, потому что есть такие фамилии, как Промес, Малком, Вендел и другие. А вот, то, что он стал лучшим футболистом в октябре, да, все правильно. По-моему, у него там статистика хорошая. Когда парень входит в тройку лучших бомбардиров чемпионата, он должен стать игроком какого-то месяца. Это нормально», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Сычевой разделяет с Малкомом второе место в бомбардирской гонке РПЛ, забив 11 мячей. Лидером является форвард «Спартака» Квинси Промес (12 голов).

Источник: https://betonmobile.ru/mostovoy-schitaet-zakonomernyim-to-chto-syichevoy-stal-luchshim-igrokom-oktyabrya-v-rpl
Александр Мостовой
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
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 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
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Торпедо – Кр. Советов
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Ростов – Динамо
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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