Мостовой: «Вряд ли Сычевого можно назвать лучшим игроком первого круга РПЛ»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о нападающем «Оренбурга» Владимире Сычевом.

«Вряд ли его можно назвать лучшим игроком первого круга чемпионата, потому что есть такие фамилии, как Промес, Малком, Вендел и другие. А вот, то, что он стал лучшим футболистом в октябре, да, все правильно. По-моему, у него там статистика хорошая. Когда парень входит в тройку лучших бомбардиров чемпионата, он должен стать игроком какого-то месяца. Это нормально», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Сычевой разделяет с Малкомом второе место в бомбардирской гонке РПЛ, забив 11 мячей. Лидером является форвард «Спартака» Квинси Промес (12 голов).