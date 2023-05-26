Агент Соу заявил, что будущее футболиста все еще находится под вопросом

Луиджи Соррентино, агент нападающего Али Соу, заявил, что будущее гамбийского футболиста все еще находится под вопросом.

«Несмотря на продление разрешения от ФИФА, будущее Али еще под вопросом. Мы пока не приняли никакого решения относительно его возвращения. Все возможно», — приводит слова Соррентино Sport24.

В июле прошлого года Соу приостановил контракт с «Ростовом», сейчас 28-летний форвард на правах аренды выступает за турецкий «Анкарагюджю».