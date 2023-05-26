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Сегодня, 15:13

CAS обязал «Динамо» выплатить агентам Рауша 750 тысяч евро за переход из «Кельна»

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Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал «Динамо» выплатить 750 тысяч евро агентской компании Golden Toys LLP за работу по переходу бывшего игрока сборной России Константина Рауша из «Кельна», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

Суд установил, что в договоре был прописан пункт о выплате данной суммы в случае успешного завершения трансфера, однако московский клуб ее не заплатил.

33-летний Рауш выступал за «Динамо» с 2018 по 2021 год. В августе 2022-го футболист объявил о завершении карьеры.

Источник: https://tass.ru/sport/17853073
Константин Рауш
ФК Динамо (Москва)
ФК Кельн
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5
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7
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