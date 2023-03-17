Мухин рассказал о своей религиозной вере

Защитник «Уфы» Александр Мухин рассказал о своей религиозной вере.

«На Пасху каждый раз стоял всю службу. В прорубь окунался на Крещение. Сейчас на это времени нет, но, когда получается спокойно сходить в церковь, иду, ставлю свечку. К Матроне по возможности вот хожу. Осилил ли Библию? В основном читаю молитвы. Матроне, например. Не прям глубоко залезаю в тему, мама вот разбирается. Подсказывает, какую молитву читать. Продолжаю придерживаться православия: ощущаю, что иногда это помогает. Прихожу с мамой к Матроне во время какой-то черной полосы, и она сменяется на белую. Все само собой налаживается. Будто ворота открываются, и я иду дальше. Начинаю чувствовать себя лучше, проблемы со здоровьем уходят», — приводит слова Мухина Sport24.

Мухин выступает за «Уфу» на правах аренды с 2023 года. В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в 1 матче за уфимскую команду в FONBET Кубке России.