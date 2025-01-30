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Сегодня, 12:06

Агент Солари заявил, что сделка со «Спартаком» не закрыта

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе игрока в «Спартак». Ранее издание ESPN сообщило, что сделка закрыта с московским клубом закрыта.

«Сделка еще не закрыта. Но я надеюсь, что в ближайшее время мы ее закроем», — сказал Кипершмид «СЭ».

Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Всего за клуб он отыграл 109 матчей, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач. Соглашение 23-летнего вингера с аргентинским клубом истекает в конце 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Солари в 7 млн евро.

ФК Спартак (Москва)
Пабло Солари
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«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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 - : -
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Пари НН – Акрон
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