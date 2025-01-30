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Сегодня, 12:22

«Торино» и «Спартак» еще не договорились по Иличу — дело в сумме трансфера

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Туринская газета Tuttosport, ежедневно освещающая жизнь «Торино», утверждает, что по состоянию на утро 30 января «Спартак» не достиг договоренности о приобретения Ивана Илича.

Туринское издание сообщает, что переговоры между клубами велись и накануне, однако стороны пока не могут прийти к соглашению по сумме трансфера.

По версии Tuttosport, «Спартак» не хочет платить за Илича более 13-14 миллионов евро с учетом бонусов, тогда как хозяин «Торо» хочет за игрока 17-18 миллионов плюс 3 миллиона в качестве бонуса.

Иван Илич перешел в «Торино» из «Вероны» в январе 2023 года за 16,5 миллиона евро, подчеркивает газета Tuttosport.

Накануне, 29 января, Илич прошел очередной медицинский осмотр в Турине, о результатах которого не сообщается. Ближайший матч серии А против «Аталанты» 1 февраля серб точно пропустит.

Иван Илич
ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
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«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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