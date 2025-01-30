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Кавазашвили: «Локомотив» сам вокруг себя поднимает шумиху из-за Дзюбы»

Сергей Ярошенко
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Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о нападающем «Акрона» Артеме Дзюбе.

«Локомотив» в этом ситуации окажется прав. Комитет по этике может вынести решение либо дисквалифицировать Дзюбу, либо оштрафовать на сумму от нескольких тысяч до миллиона рублей и указать через СМИ на недостойное поведение игрока. Но что дальше-то? Какое удовлетворение от этого получит «Локомотив»? Они, наоборот, сами вокруг себя поднимают шумиху. Это же обиженный и уже ушедший футболист, который вдруг проснулся и что-то сказал, что ему не понравилось, как его когда-то послали на три буквы. Чего хочет «Локомотив»? Непонятно», — цитирует Кавазашвили Legalbet.ru.

Ранее стало известно, что «Локомотив» собрал лингвистическую комиссию для анализа ноябрьского интервью 36-летнего экс-форварда железнодорожников. После заключения комиссии клуб обратился в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС).

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 по лето 2024 года. Всего за красно-зеленых форвард отыграл 39 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 9 голевых передач.

Источник: Legalbet.ru
Анзор Кавазашвили
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
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Ахмат – Рубин
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