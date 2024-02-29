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29 февраля, 16:09

Файзуллаев рассказал, почему плакал в «Пахтакоре»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признался, что тяжело пережил разрыв с родителями после подписания контракта с «Пахтакором».

«В «Пахтакоре» я очень скучал по родителям. Первое время я плакал почти каждый день. Но я этого не показывал — закрывался в ванной, включал воду — и плакал. Со временем освоился, адаптировался — семья дяди очень хорошо меня приняла», — цитирует Файзуллаева «Чемпионат».

20-летний футболист является воспитанником «Пахтакора». Летом прошлого года он перешел в ЦСКА.

В текущем сезоне в активе Файзуллаева два гола и девять результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах.

Контракт узбека с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

В феврале сообщалось, что Файзуллаев отказался от перехода в команду МЛС, поскольку хочет продолжить карьеру в Европе.

Источник: «Чемпионат»
Футбол
ФК Пахтакор
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
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13
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15
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