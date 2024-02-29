Файзуллаев рассказал, почему плакал в «Пахтакоре»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признался, что тяжело пережил разрыв с родителями после подписания контракта с «Пахтакором».

«В «Пахтакоре» я очень скучал по родителям. Первое время я плакал почти каждый день. Но я этого не показывал — закрывался в ванной, включал воду — и плакал. Со временем освоился, адаптировался — семья дяди очень хорошо меня приняла», — цитирует Файзуллаева «Чемпионат».

20-летний футболист является воспитанником «Пахтакора». Летом прошлого года он перешел в ЦСКА.

В текущем сезоне в активе Файзуллаева два гола и девять результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах.

Контракт узбека с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

В феврале сообщалось, что Файзуллаев отказался от перехода в команду МЛС, поскольку хочет продолжить карьеру в Европе.