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24 января, 13:23

«Оренбург» объявили об отмене матча с боснийским «Борацем»

Анастасия Пилипенко

«Оренбург» объявили об отмене товарищеского матча с «Борацем».

Боснийская команда отказалась от участия в игре по причине неблагоприятных погодных условий в турецком Белеке.

Планировалось, что данная встреча состоится сегодня, 24 января, и начнется в 17.00 по московскому времени.

В сообщении российского клуба подчеркивается, что тренерский штаб оперативно скорректировал план подготовки, и вместо запланированной встречи команда проведет двусторонку.

«Оренбург» в 18 турах РПЛ набрал 12 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.

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