Игонин: «У «Зенита» найдется замена Малкому»
Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал информацию о возможном уходе нескольких бразильских игроков из клуба.
«Трансферное окно — это время, когда в медиапространстве появляется очень много инсайдов и слухов, — приводит RT слова Игонина. — И самое главное в такой момент — не поддаваться панике. Отсюда и вытекает трансферная политика «Зенита» — и сразу виден ответ на вопрос, зачем клубу так много футболистов. Замена у нас всегда есть».
Эксперт назвал отличной работу селекционного отдела «Зенита».
«Если все-таки уедет Малком, то на его место всегда может рассчитывать Иван Сергеев, который неоднократно доказывал, что он соответствует чемпионскому уровню «Зенита». На позицию Клаудиньо уже очень давно претендует Андрей Мостовой, а это, между прочим, игрок сборной России. Также клуб подписал молодого бразильца Ду Кейроса. Так что заменить ушедших звезд мы можем легко. В этом плане селекционный отдел петербургского клуба работает блестяще. И уход, пусть и системообразующих игроков, никак не отразится на результатах клуба в будущем сезоне», — заявил Игонин.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
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8
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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