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Агент Сафонов заявил, что российские клубы будут выбирать футболистов только из Латинской Америки и Африки

Анна Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, из каких стран в российские клубы приедут иностранные футболисты в ближайший трансферный период.

«Трансферное окно в России закрывается только в сентябре, так что времени вагон и маленькая тележка. Но клубы не будут гулять. Станет меньше иностранцев, потому что клубы будут выбирать футболистов только из Латинской Америки и Африки. Европейцы по политическим моментам не хотят ехать сюда. Ну, на нет и суда нет. В Россию едут ребята, которые хотят зарабатывать деньги», — приводит слова Сафонова «КП Спорт».

В России летнее трансферное окно откроется 28 июня, а закроется 7 сентября 2022 года.

Ранее ФИФА опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что иностранные футболисты и тренеры получают право приостанавливать действие своих трудовых договоров с российскими клубами до июня 2023 года.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/agent-safonov-nazval-strany-otkuda-v-rpl-priedut-legionery/
Футбол
РПЛ
Алексей Сафонов
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