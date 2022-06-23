Агент Сафонов заявил, что российские клубы будут выбирать футболистов только из Латинской Америки и Африки
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, из каких стран в российские клубы приедут иностранные футболисты в ближайший трансферный период.
«Трансферное окно в России закрывается только в сентябре, так что времени вагон и маленькая тележка. Но клубы не будут гулять. Станет меньше иностранцев, потому что клубы будут выбирать футболистов только из Латинской Америки и Африки. Европейцы по политическим моментам не хотят ехать сюда. Ну, на нет и суда нет. В Россию едут ребята, которые хотят зарабатывать деньги», — приводит слова Сафонова «КП Спорт».
В России летнее трансферное окно откроется 28 июня, а закроется 7 сентября 2022 года.
Ранее ФИФА опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что иностранные футболисты и тренеры получают право приостанавливать действие своих трудовых договоров с российскими клубами до июня 2023 года.
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2
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Оренбург – Кр. Советов
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Химки – Зенит
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