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Агент Сафонов заявил, что Помазун не хочет быть запасным вратарем

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Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о будущем голкипера Ильи Помазуна в московском ЦСКА.

«Я общаюсь со спортивным директором Андреем Мовсесьяном. У меня никогда не было проблем с ЦСКА. Но никакой суеты нет, игрок защищен. Худший вариант — не уходим никуда в аренду, значит, играем в ЦСКА, продолжаем играть там.

Помазун сам не хочет сидеть запасным, он почувствовал вкус крови. Это нормально для амбициозных вратарей. Если бы Сафонов не ушел в «ПСЖ», Агкацев наверняка тоже куда-то перешел бы. Ситуации один в один. В ЦСКА есть тренеры вратарей, они понимают, что первым номером нужен Тороп или Акинфеев. Я не буду лезть и говорить, что мой лучше», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2028 года.

Источник: РБ Спорт
Илья Помазун
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сафонов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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Оренбург – Спартак
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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