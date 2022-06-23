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Агент Сафонов считает, что вместо Барриоса «Зенит» готов взять Баринова

Анна Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, кем будет усиливаться «Зенит» в летнее трансферное окно.

«Вратаря, думаю, они все равно возьмут. Почти взяли Кассьерру из «Сочи». Сейчас поправится Караваев после травмы. Проблем с составом у «Зенита» нет давно. Ходят слухи об уходе Вильмара Барриоса? Думаю, «Зенит» без проблем закроет позицию опорника. Может, наконец какого-нибудь своего местного подтянут. Возьмут Баринова на его позицию. Просто сейчас Дмитрий на лавке не нужен. А если Вильмар уйдет, то возьмут», — приводит слова Сафонова «КП Спорт».

«Зенит» на данный момент расстался с Артемом Дзюбой, Магомедом Оздоевым и Станиславом Крицюком. Также клуб бесплатно подписал Зелимхана Бакаева.

Ранее сообщалось, что Барриос может воспользоваться разрешением ФИФА приостановить контракт с «Зенитом». 28-летний колумбийский футболист в прошлом сезоне провел 37 матчей за клуб и сделал одну результативную передачу.

Однако сегодня, 23 июня, стало известно, что Барриос прилетел в Россию и приступил к тренировкам «Зенита».

Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/agent-safonov-schitaet-chto-vmesto-barriosa-piterskij-klub-gotov-vzyat-barinova/
Вильмар Барриос
Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
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