Агент Сафонов считает, что вместо Барриоса «Зенит» готов взять Баринова
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, кем будет усиливаться «Зенит» в летнее трансферное окно.
«Вратаря, думаю, они все равно возьмут. Почти взяли Кассьерру из «Сочи». Сейчас поправится Караваев после травмы. Проблем с составом у «Зенита» нет давно. Ходят слухи об уходе Вильмара Барриоса? Думаю, «Зенит» без проблем закроет позицию опорника. Может, наконец какого-нибудь своего местного подтянут. Возьмут Баринова на его позицию. Просто сейчас Дмитрий на лавке не нужен. А если Вильмар уйдет, то возьмут», — приводит слова Сафонова «КП Спорт».
«Зенит» на данный момент расстался с Артемом Дзюбой, Магомедом Оздоевым и Станиславом Крицюком. Также клуб бесплатно подписал Зелимхана Бакаева.
Ранее сообщалось, что Барриос может воспользоваться разрешением ФИФА приостановить контракт с «Зенитом». 28-летний колумбийский футболист в прошлом сезоне провел 37 матчей за клуб и сделал одну результативную передачу.
Однако сегодня, 23 июня, стало известно, что Барриос прилетел в Россию и приступил к тренировкам «Зенита».
Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Оренбург – Кр. Советов
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Химки – Зенит
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