В Госдуме считают, что клубы Крыма станут полноправными участниками российских футбольных соревнований
Депутат Госдумы РФ, экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова члена исполкома и вице-президента РФС Игоря Каменского о возможности приглашения клубов из Крыма в систему российского футбола.
«Вопрос исключительно правового характера, соблюдения норм ФИФА и УЕФА, членами которых является Российский футбольный союз, — сказал Пирог «СЭ». — Насколько мне известно, работа по интеграции крымского футбола в систему РФС ведется с 2014 года. Сейчас, когда российский футбол и в целом весь наш спорт оказался под санкционным давлением, наши дипломатические позиции, безусловно, несколько изменились».
Также Пирог отметил, что в Крыму футбол жив.
«Очевидно, что рано или поздно футбольные клубы Крыма станут полноправными участниками официальных российских соревнований. Сомнений в том, чтобы их принять нет. Важно отметить и то, что футбол в Крыму жив. И детский, и профессиональный. В местных клубах работают опытные российские тренеры и специалисты. Думаю, в системном плане, по инфраструктурным возможностям проблем не будет никаких», — добавил Пирог.
Ранее, 17 июня, министр спорта России Олег Матыцин допустил участие клубов из Крыма, ДНР и ЛНР в российских соревнованиях.
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