Экс-тренер «Спартака» Чернышов высказался о назначении Станковича
Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал поражение команды от «Оренбурга» (0:2) в 1-м туре РПЛ и оценил перспективы нового тренера красно-белых Деяна Станковича.
«Если вернуться к назначению Станковича в «Спартак», то там фигурировали фамилии Карпина, Черчесова. Чем он их превосходит? Когда ты приходишь в такой клуб, как «Спартак», от тебя ждут только побед и борьбы за чемпионство. А ты в первом матче с аутсайдером РПЛ прошлого чемпионата, хотя и в гостях, показываешь такой результат. Причем я не хочу обидеть футболистов «Оренбурга», но надо было их обыгрывать. Возможно, игроки пока не поняли требований Станковича. Хотя, как обещал он после матча, в следующем туре мы увидим совершенно другой «Спартак».
Сколько времени дадут Станковичу? Мы можем много об этом говорить, но мы не знаем условий контракта. Вдруг там какая-то огромная неустойка и руководство задумается, стоит ли разрывать контракт. Но в то же время нужно говорить о тех, кто приглашал Станковича в «Спартак». Так что тут, наверное, речь пойдет и о тех, кто его брал: спортивный директор, генеральный директор. Если результаты до зимы будут не впечатляющие, то последуют оргвыводы», — цитирует Чернышова Metaratings.ru.
Во 2-м туре «Спартак» сыграет против «Химок» в гостях 28 июля. Начало — в 15.00 по московскому времени.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|1 : 1
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
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Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Неманья Анджелкович
Химки
|1
|0
|1