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Экс-тренер «Спартака» Чернышов высказался о назначении Станковича

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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал поражение команды от «Оренбурга» (0:2) в 1-м туре РПЛ и оценил перспективы нового тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Если вернуться к назначению Станковича в «Спартак», то там фигурировали фамилии Карпина, Черчесова. Чем он их превосходит? Когда ты приходишь в такой клуб, как «Спартак», от тебя ждут только побед и борьбы за чемпионство. А ты в первом матче с аутсайдером РПЛ прошлого чемпионата, хотя и в гостях, показываешь такой результат. Причем я не хочу обидеть футболистов «Оренбурга», но надо было их обыгрывать. Возможно, игроки пока не поняли требований Станковича. Хотя, как обещал он после матча, в следующем туре мы увидим совершенно другой «Спартак».

Сколько времени дадут Станковичу? Мы можем много об этом говорить, но мы не знаем условий контракта. Вдруг там какая-то огромная неустойка и руководство задумается, стоит ли разрывать контракт. Но в то же время нужно говорить о тех, кто приглашал Станковича в «Спартак». Так что тут, наверное, речь пойдет и о тех, кто его брал: спортивный директор, генеральный директор. Если результаты до зимы будут не впечатляющие, то последуют оргвыводы», — цитирует Чернышова Metaratings.ru.

Во 2-м туре «Спартак» сыграет против «Химок» в гостях  28 июля. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Источник: Metaratings
Андрей Чернышов
Деян Станкович
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
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 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
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 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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Локомотив – Акрон
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
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21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 2 : 0
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
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Химки – Динамо Мх
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