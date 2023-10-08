Агент Сафонов назвал причины лидерства «Краснодара» в РПЛ

Футбольный менеджер Алексей Сафонов поделился мнением о том, сможет ли «Краснодар» удержать лидерство в текущем сезоне РПЛ.

«Дай бог, чтобы их хватило до конца чемпионата. В том числе в матче с «Ростовом» они показали борьбу, что у них есть рисунок игры. Может быть у них сейчас более прагматичный футбол. Не совсем то, что хотел Галицкий, но тренер «Краснодара» выводил наверх команды из Чемпионшипа. Мне кажется, что «Краснодар» угадал с тренером. Команда бьется и за себя, и за тренера. Главное, что показывает неплохой футбол. Ошибки у них случаются. Сами ошибаются, потом сами исправляются. Ни паники, ни сумбура у них особо нет. Сафонов ошибся, но команда на то и команда. Видно, что есть коллектив. Это самое главное», — приводит «Спорт День за Днем» слова Сафонова.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 27 очками. В 12-м туре РПЛ «быки» встретятся с «Балтикой». Матч между командами пройдет 21 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.